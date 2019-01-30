FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.120 EUR
1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR
301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.264 EUR
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0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.120 EUR
1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR
301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.264 EUR