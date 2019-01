flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex trat am Dienstag auf der Stelle. Zum Xetra-Ende notierte der DAX mit einem minimalen Plus von 0,08 Prozent bei 11.218,83 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,20 Mrd. Euro. Die restlichen umsatzstarken europäischen Indizes konnten in Sachen Performance indes eher überzeugen. Der EuroStoxx50 legte zumindest mit 0,51 Prozent auf 3.153,42 Punkte stärker als der DAX zu. Der Züricher SMI und der Pariser CAC kletterten um mehr als 0,9 Prozent und der Londoner FTSE100 holte sich mit einem Kursgewinn von 1,20 Prozent bei 6.853,17 Zählern die Pole Position. Der SMI und der FTSE100 profitierten jeweils von einem sich abschwächenden Franken beziehungsweise abschwächenden Pfund. An der Wall Street gingen die US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 mit gemischten Vorzeichen aus dem Handel. Während der NASDAQ100 und der S&P500 in der Verlustzone schlossen, konnte der Dow Jones einen leichten Tagesgewinn durch die Schlussglocke bringen.

Am Mittwoch richtet sich der Fokus auf den FOMC-Zinsentscheid um 20:00 Uhr. Zwar wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit keiner Zinsänderung zu rechnen sein, doch die Marktteilnehmer werden daher umso mehr den Worten von Fed-Chef Powell Beachtung schenken, der ab 20:30 Uhr während der Fed-Pressekonferenz nähere Angaben zur weiteren US-Geldpolitik machen wird und möglicherweise auch eine Einschätzung seitens der Fed in Bezug auf die konjunkturellen Auswirkungen des "Shutdown" geben wird. Der längste "Shutdown" der US-Geschichte dauerte 35 Tage und könnte die US-Wirtschaft in 2019 etwa 0,2 bis 0,25 Prozent des BIPs gekostet haben. Dies führten zum Beispiel die Analysten von JPMorgan an. Am Mittwoch wird zunächst um 08:00 Uhr das Gfk-Verbrauchervertrauen für Deutschland für den Februar publiziert. Um 11:00 Uhr folgen das Dienstleister-, Verbraucher- und Wirtschaftsvertrauen für die Eurozone im Januar und um 14:15 Uhr der US-ADP-Arbeitsmarktbericht für den Januar. Neben Daten zum privaten Konsum in den USA im vierten Quartal 2018 um 14:30 Uhr, werden um 16:00 Uhr die schwebenden Hausverkäufe für den Dezember und um 16:30 Uhr die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten ausgewiesen. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem am Morgen Siemens (DE) und Alibaba (CN), sowie die US-Konzerne AT&T, Nasdaq, Boeing, McDonald's, Qualcomm, Microsoft, Cree, Facebook, Mondelez, Visa, Paypal und Tesla von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Mittwoch kurz vor dem jeweiligen Handelsschluss noch uneinheitlich. Der japanische Nikkei225 lag rund 0,50 Prozent im roten Bereich, während die US-Futures durchweg Zugewinne aufwiesen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.200 Punkten.

Zur Charttechnik: Der deutsche Aktienindex konnte am Dienstag nur ein knappes Plus von 0,08 Prozent erzielen und schloss bei 11.218,83 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 25. Januar 2019 bei 11.321,62 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 29. Januar 2019 bei 11.159,17 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 11.260/11.283 und 11.321 Punkten, sowie bei den Projektionen von 11.360/11.384 und 11.422 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.198 und 11.159 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.121/11.097 und 11.059 Punkten in Betracht.

