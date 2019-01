Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 116 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk zum vierten Quartal sei im wesentlichen wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Alex Tout in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2019 war demnach sogar etwas optimistischer als zuletzt von Experten prognostiziert. Die Neukunden-Entwicklung beim Cloud-Geschäft sei nicht so überzeugend gewesen./stk/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 06:21 / GMT

ISIN DE0007164600

AXC0067 2019-01-30/08:34