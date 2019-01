Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Apple hat angesichts des Umsatzrückgangs in seinem ersten Geschäftsquartal auch beim Gewinn leicht abgespeckt. Der Nettogewinn erreichte 19,97 (Vorjahr: 20,07) Milliarden US-Dollar. Dank der niedrigeren Zahl der umlaufenden Anteilsscheine stieg der Gewinn je Aktie aber auf 4,18 von 3,89 Dollar. Das war mehr als von Analysten mit 4,17 Dollar je Aktie erwartet. Ursprünglich hatten Analysten dem Technologiekonzern einen Gewinn von 4,66 Dollar zugetraut. Doch dann gab Apple Anfang Januar eine Umsatzwarnung aus, die erste seit fast 17 Jahren. Statt 89 bis 93 Milliarden Dollar sollten die Einnahmen im Zeitraum Oktober bis Dezember nur 84 Milliarden Dollar erreichen, auch wegen einer Schwäche im China-Geschäft. Das ließ den Aktienkurs einbrechen und dämpfte auch die Erwartungen der Investoren an den Quartalsbericht. Mit 84,3 Milliarden Dollar Umsatz übertraf Apple die eigene Prognose nun leicht. Mit Blick auf das bis März laufende Quartal kündigte Apple an, einen Umsatz von 55 bis 59 Milliarden Dollar zu erwarten. Das ist deutlich weniger, als Analysten mit 59,3 Milliarden Dollar erwartet hatten. Die Bruttomarge soll 37 bis 38 Prozent erreichen. Im ersten Quartal fielen die Umsätze mit dem iPhone um 15 Prozent, während alle anderen Produkte und Dienstleistungen um 19 Prozent wuchsen. Für China wies Apple einen Umsatzrückgang auf 13,2 von 18 Milliarden Dollar aus. Das Dienstleistungsgeschäft ist ein Lichtblick, auch weil es satte Margen einfährt.

TAGESTHEMA II +

Die Fed hat trotz des Booms am US-Arbeitsmarkt keinen Grund zur Eile bei weiteren Zinserhöhungen. An den Märkten wird damit gerechnet, dass die Fed für eine längere Zeit untätig bleiben wird, um die Wirkungen der schon erfolgten Zinserhöhungen abzuwarten. Zuletzt hatte Fed-Chef Jerome Powell seine Flexibilität bei der Geldpolitik herausgestellt; die Fed würde so reagieren, wie es die jeweilige Konjunkturlage erfordert. Es wird allgemein damit gerechnet, dass der Leitzins stabil bleibt. Für 2019 gehen die Marktteilnehmer überwiegend von keinen weiteren Zinserhöhungen aus, ablesbar an den implizierten Wahrscheinlichkeiten der Fed-Funds-Futures.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Es veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou

12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook

22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

22:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q, New York

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +1,8% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 2,25% bis 2,50%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.640,60 +0,01% Nikkei-225 20.556,54 -0,52% Hang-Seng-Index 27.562,98 +0,11% Kospi 2.206,20 +1,05% Shanghai-Composite 2.581,88 -0,48% S&P/ASX 200 5.886,70 +0,21%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während es in Japan moderat abwärts geht, steigen in Südkorea die Kurse. Im Fokus der Märkte steht die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China auf hoher Ebene in Washington und die Sitzung der US-Notenbank. Im unmittelbaren Vorfeld ist die Stimmung von Zurückhaltung geprägt. Die Vorgaben von der für Asien wichtigen technologielastige US-Börse Nasdaq sind zwar negativ, allerdings legte der Kurs der Apple-Aktie nachbörslich stark zu. Das globale Technologieschwergewicht hatte bei Vorlage seiner Geschäftszahlen zumindest keine negativen Überraschungen mehr parat. Ähnlich sah die Reaktion bei AMD aus. Stützend für die Kurse in Asien wirke in dem Zusammenhang auch, dass laut Apple-Chef Tim Cook die Handelsspannungen zwischen den USA und China im Januar nachgelassen haben, heißt es. In Seoul zieht der Kurs des Schwergewichts und Apple-Konkurrenten Samsung um 1,7 Prozent an. Für den Halbleiterwert SK Hynix geht es um 2,8 Prozent nach oben. In Sydney legten Rohstoffwerte kräftig zu vor dem Hintergrund steigender Eisenerzpreise nach dem Minenunglück im Brasilien.

US-NACHBÖRSE

Für Apple ging es auf Nasdaq.com um 5,7 Prozent nach oben auf 163,54 Dollar (s.o.). Für das kräftige Kursplus der in den vergangenen Wochen schwer gebeutelten Aktie reichte es laut Marktbeobachtern schon, dass Apple die deutlich gesenkten Erwartungen für das erste Geschäftsjahresquartal knapp übertraf und dass der Ausblick keine negative Überraschung enthielt. Letzterer sei ohnehin schwach erwartet worden, er sei dann aber nicht so "furchtbar" ausgefallen, wie befürchtet, hieß es. AMD stiegen um gut 9 Prozent, während sich das Konkurrenzpapier von Intel unverändert zeigte. AMD hatte mit seinem Umsatz und auch Ausblick die Erwartungen der Wall Street zwar verfehlt, nach der jüngsten Umsatzwarnung des Wettbewerbers Nvidia habe der Markt offenbar aber noch Schlimmeres befürchtet, hieß es. Nvidia stiegen um 1,7 Prozent. Für Juniper Networks ging es dagegen um gut 8 Prozent steil abwärts. Der Netzwerkausrüster sprach selbst von enttäuschenden Viertquartalszahlen und warnte vor niedrigeren Umsätzen im ersten Quartal.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.579,96 0,21 51,74 5,37 S&P-500 2.640,00 -0,15 -3,85 5,31 Nasdaq-Comp. 7.028,29 -0,81 -57,40 5,92 Nasdaq-100 6.632,79 -0,96 -64,29 4,78 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 767 Mio 818 Mio Gewinner 1.647 1.340 Verlierer 1.283 1.617 unverändert 120 92

Uneinheitlich - Im Vorfeld der Handelsgespräche zwischen den USA und China hätten sich die Investoren zurückgehalten, hieß es. Die Klage der USA gegen den chinesischen Huawei-Konzern dürfte die Verhandlungen, die am Mittwoch auf höherer Ebene fortgeführt werden sollen, nicht leichter machen. Die Blicke waren aber auch auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Nachdem am Montag enttäuschende Geschäftszahlen von Caterpillar und eine Umsatzwarnung von Nvidia Risse in das Bild einer bislang recht soliden Bilanzsaison gebracht hatten, zeigten weitere Quartalsergebnisse am Dienstag Licht und Schatten. Der Mischkonzern 3M übertraf zwar die Erwartungen übertroffen, senkte aber den Ausblick. Die Aktie stieg dennoch um 1,9 Prozent. Ähnliches war vom Pharmahersteller Pfizer zu hören. Auch er übertraf die Erwartungen im abgelaufnenen Quartal, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Hintergrund ist unter anderem das Auslaufen von Patenten. Der Kurs stieg dennoch kräftig um 3,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,56 -3,6 2,60 136,2 5 Jahre 2,54 -3,9 2,58 61,4 10 Jahre 2,71 -3,3 2,74 26,6

Staatsanleihen waren gefragt. Die Zehnjahresrendite sank um 3,3 Basispunkte auf 2,71 Prozent. Falls die Fed sich weniger taubenhaft äußern sollte als allgemein erwartet, könne es mit den Aktien rasch wieder abwärts gehen und mit den Anleihenotierungen nach oben, meinte ein Teilnehmer.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:36 % YTD EUR/USD 1,1432 -0,1% 1,1442 1,1441 -0,3% EUR/JPY 124,93 -0,2% 125,14 124,99 -0,6% EUR/GBP 0,8737 -0,1% 0,8747 0,8700 -2,9% GBP/USD 1,3084 +0,0% 1,3079 1,3150 +2,7% USD/JPY 109,28 -0,1% 109,36 109,25 -0,4% USD/KRW 1117,08 -0,2% 1119,20 1116,78 +0,2% USD/CNY 6,7153 -0,3% 6,7329 6,7360 -2,4% USD/CNH 6,7341 -0,2% 6,7483 6,7513 -2,0% USD/HKD 7,8427 -0,0% 7,8462 7,8461 +0,1% AUD/USD 0,7193 +0,6% 0,7151 0,7164 +2,1% NZD/USD 0,6849 +0,3% 0,6831 0,6851 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.409,51 +0,2% 3.402,63 3.366,23 -8,3%

Das Pfund fiel nach den Brexit-Abstimmungen im britischen Unterhaus deutlich zurück. Die Abgeordneten votierten zwar mit knapper Mehrheit für einen Antrag, in dem ein EU-Austritt ohne Abkommen abgelehnt wird, gleichwohl wird die Zeit dafür immer knapper. Zudem fordern sie Nachverhandlungen, die von der EU umgehend abgelehnt wurden. Großbritanniens Austritt aus der EU soll am 29. März vollzogen werden. Das Pfund fiel auf ein Tagestief bei 1,3056 Dollar, nachdem es vor der Abstimmung noch bei 1,3150 Dollar gelegen hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,30 53,31 -0,0% -0,01 +16,6% Brent/ICE 61,35 61,32 +0,0% 0,03 +13,3%

