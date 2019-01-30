BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 6,50 (7,00) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT TLG IMMOBILIEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26,50 EURCOMMERZBANK BELÄSST ADIDAS AUF 'BUY' - ZIEL 236 EUROCOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR PUMA AUF 556 EURO - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 114 (116) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 31 (36) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR KRONES AUF 83 (85) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 108 (116) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 35 (37) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT FRAPORT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 77 (76) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 67 (71,50) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...