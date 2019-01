Die Gebote bleiben gegenüber der Gemeinschaftswährung erhalten und so verzeichnet der EUR/USD die 4. Sitzung in Folge einen Gewinn. EUR/USD schaut auf FOMC Das Paar steigt eine weitere Sitzung, während sich der Greenback in einer Seitwärtsbewegung am unteren Ende seiner Wochenrange unter 96,00 befindet. Die schwankenden Risikotrends und die erneuerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...