Hannover (www.anleihencheck.de) - "Politische Börsen haben kurze Beine", lautet eine bekannte Börsenweisheit. Die letzten Jahre haben uns allerdings eines Besseren belehrt, so die Analysten der Nord LB.Sowohl Zins- als auch Aktienmärkte seien immer mehr zu einem Spielball geldpolitischer Veränderungen und politischer Risiken geworden. Staatsschuldenkrise, Griechenland, die Wahl Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten, die protektionistische US-Handelspolitik, das Brexit-Votum und das aktuelle Brexit-Chaos im britischen Parlament, eine Reihe von Wahlerfolgen (rechts-)populistischer Politiker, eine panpopulistische Regierung in Italien, eine holprige und langwierige Regierungsbildung in Deutschland und zuletzt Unruhen in Frankreich (Stichwort: Gilets Jaunes). Dies sei nur eine Auswahl der politischen Störfaktoren der vergangenen Jahre, neben den bekannten geostrategischen Konfliktherden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...