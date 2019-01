Nürnberg (ots) -



Die Verleihung der ToyAwards bildet den Höhenpunkt der offiziellen Eröffnungsfeier zur 70. Spielwarenmesse (30.1.-3.2.2019). Mit diesem Preis, der zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche zählt, würdigt die Spielwarenmesse eG besonders innovative Produktideen in vier altersgruppenspezifischen Kategorien und im Segment Startup. Eine 16-köpfige Expertenjury wählte aus 838 Einreichungen die fünf Gewinner aus. Alle Sieger punkteten in den Bereichen Spielspaß, Originalität, Sicherheit, Erfolgspotenzial im Handel, Verarbeitung & Qualität sowie Verständlichkeit des Produktkonzepts.



Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre) Magic Touch Piano Musical Toy, Hape International und Kids II Das aus hochwertigem Holz gefertigte Piano kommt ohne Tasten aus. Die Fingerwärme zarter Berührungen genügt, um dem Spielzeug Musik zu entlocken.



Kategorie PreSchool (3-6 Jahre) bworld theme sets, BRUDER Spielwaren Die realistisch gestalteten Spielwelten stellen beispielsweise Krankenhaus oder Autowerkstatt dar und bringen Vorschulkindern verschiedene Berufe näher.



Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre) Magical Mermaid World, PLAYMOBIL Bezaubernde Details wie eine sich elektrisch öffnende Muschel, exotische Wasserpflanzen, fantasievolle Kutschen für die Spielfiguren sowie eine aus Pflanzen geformte Perlenbahn zeichnen die Unterwasserwelt aus.



Kategorie Teenager & Adults (ab 10 Jahren) kNOW!, Ravensburger Spieleverlag Dank der Einbindung des Sprachassistenten Google Assistant gibt es bei dem Quiz-Spiel immer tagesaktuelle Fragen und zur Überprüfung auch die richtigen Antworten dazu.



Kategorie Startup Mabot, Shenzhen Bell Creative Science and Education Ist der Roboter erst zusammengebaut, kann man ihn per App durchs Zimmer steuern und später sogar erste Programmierkenntnisse erwerben.



Alle Gewinner der ToyAwards spiegeln auch das breite Angebot wider, das die Fachbesucher in allen Produktgruppen auf der Spielwarenmesse vorfinden.



