Freudenberg Chemical Specialities (FCS), die Muttergesellschaft von Chem-Trend, Maisach, hat rund 40 Mio. EUR in die neue, weitläufige Anlage investiert, die sich auf einer Fläche von rund vier Hektar erstreckt. Mehrere Bereiche werden von den FCS-Geschäftseinheiten Chem-Trend, Klüber Lubrication und OKS Spezialschmierstoffe geteilt. Dies betrifft Funktionen für Forschung und Entwicklung, Schulung, Gastronomie und Verwaltungsdienste sowie Lagerräume. Mit der Investition ist in erster Linie das Ziel verbunden, die Serviceexzellenz auszubauen, den technischen Support zu verbessern und Entwicklungskapazitäten langfristig zu optimieren. Weitere Optimierung des Kundenservice Zum neuen Technologiezentrum von Chem-Trend gehören neue Maschinen und Einrichtungen sowie ein eigener Laborraum für die Forschungs- und Entwicklungsteams in den Bereichen Thermoplastik, Polyurethan und Holzverbundwerkstoffe. Das Zentrum verbindet gemäß der Pressemitteilung einen zukunftsorientierten Aufbau mit maximaler Flexibilität. Hiermit ist das Ziel verbunden, sich sowohl auf künftiges Wachstum als auch auf branchenspezifische Veränderungen einstellen zu können. Der erweiterte Laborraum, insbesondere das neue Technikum für die Entwicklung, Bewertung und Präsentation von Produkten, soll dazu dienen, den Kundenservice weiter zu optimieren und setzt einen besonderen Fokus auf Hersteller in Europa. "Mit den optimierten F&E-Kapazitäten in Maisach sind wir nun gut positioniert, um die Einführung neuer Produkte in Europa zu beschleunigen und unsere Kunden auf diese Weise optimal in ihrem Wettbewerbsumfeld zu unterstützen", sagt Devanir Moraes, Präsident und CEO von Chem-Trend. Mit dem Bauprojekt, so heißt es in der Mitteilung weiter, setzen sowohl Chem-Trend als auch FCS eine Entwicklung fort - ein hohes Investment in die Verbesserung von Laborräumen und von Equipment für Entwicklung und Tests sowie eine Erhöhung des Forschungs- und Entwicklungspersonals weltweit.

Den vollständigen Artikel lesen ...