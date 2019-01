Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones vor Zahlen von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie erwarte von dem Getränkeabfüllanlagen-Hersteller ein solides Jahresergebnis, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings werden wohl einige Aufträge vom vierten Quartal ins neue Jahr verschoben worden sein. Wegen des Margendrucks infolge gestiegener Rohstoffpreise senkte sie ihre Gewinnschätzungen für Krones etwas und passte das Kursziel an./stk/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 05:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-01-30/09:20

ISIN: DE0006335003