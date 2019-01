Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EU lehnt Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen ab

Die EU hat jegliche Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen mit Großbritannien abgelehnt. Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte am Dienstagabend, das Abkommen sei nicht verhandelbar. Die Abgeordneten im Unterhaus in London hatten mehrheitlich Nachverhandlungen zur besonders umstrittenen Nordirland-Frage in dem Brexit-Abkommen verlangt.

Abgeordnete in London fordern Nachverhandlung des Brexit-Abkommens

Das britische Unterhaus hat Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union verlangt und sich zugleich gegen einen harten Brexit gewandt. In einer Reihe von Abstimmungen über Änderungsanträge zum Brexit-Abkommen votierten am Dienstagabend in London 317 Abgeordnete dafür, die sogenannte Backstop-Regelung für Nordirland in dem Vertrag zu ersetzen, 301 Parlamentarier wandten sich dagegen. Mit noch knapperer Mehrheit wurde eine nicht bindende Entschließung gegen einen No-Deal-Brexit abgesegnet. 318 Abgeordnete in London stimmten für den Antrag, in dem ein EU-Austritt ohne Abkommen abgelehnt wird. 310 Parlamentarier votierten gegen die gemeinsame Initiative der konservativen Abgeordneten Caroline Spelman und ihres Labour-Kollegen Jack Dromey. Großbritanniens Austritt aus der EU soll am 29. März vollzogen werden.

Niederländisches Parlament gibt Regierung Sonder-Vollmachten für No-Deal-Brexit

Das niederländische Parlament hat der Regierung am Dienstag Sonder-Vollmachten zugestanden für den Fall, dass Großbritannien ohne ein Abkommen aus der Europäischen Union ausscheidet. Die Abgeordneten beschränkten das Recht der Regierung, in einem solchen Fall Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments zu ändern, allerdings auf ein halbes Jahr. Die Regierung hatte ursprünglich einen Zeitraum von einem Jahr gefordert, sie habe aber in die engere Begrenzung eingewilligt, sagte Außenminister Stef Blok. "Es ist das letzte Mittel, das wir nutzen werden", versicherte der Minister.

GfK: Konsumklima befindet sich im Aufwind

Die Kauflaune der Deutschen hat sich entgegen den Erwartungen deutlich verbessert. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Februar einen Anstieg auf 10,8 von revidiert 10,5 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen einen Rückgang auf 10,3 von den ursprünglich berichteten 10,4 Punkten erwartet. "Steigende Einkommensaussichten und eine zunehmende Anschaffungsneigung sorgen dafür, dass das Konsumklima wieder zulegt", sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. Verstärkt werde dies durch eine sinkende Sparneigung.

Deutsche Importpreise im Dezember stärker als erwartet gesunken

Die Importpreise in Deutschland sind im Dezember deutlicher als von Volkswirten prognostiziert zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Prozent. Ökonomen hatten einen Rückgang von lediglich 0,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 1,6 Prozent registriert. Im Vorfeld war ein deutlicheres Plus von 2,1 Prozent erwartet worden. Im Vormonat waren die Importpreise um 1,0 Prozent im Monatsvergleich gesunken und um 3,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Der Einfuhrpreisindex ohne Erdöl und Mineralölerzeugnissse lag den Angaben zufolge im Dezember um 0,4 Prozent niedriger als im Vormonat, während sich im Jahresvergleich ein Anstieg um 1,8 Prozent ergab. Ohne Energie lagen die Importpreise um 0,9 Prozent höher als im Dezember 2017 und um 0,2 Prozent unter dem Stand von November 2018. Der Index der Ausfuhrpreise lag im Dezember um 0,4 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 1,3 Prozent registriert.

Scholz: Sind bei Grundsteuer konsensorientiert

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, bald mit seinen Amtskollegen aus den Ländern eine Einigung auf eine Reform der Grundsteuer zu erreichen. "Das werden wir hinkriegen", sagte Scholz beim Neujahrsempfang des Bundes der Steuerzahler in Berlin und betonte: "Wir sind konsensorientiert." Das Finanzministerium wolle die Grundsteuer "in der Tradition der bisherigen Besteuerung lassen", kündigte der SPD-Politiker an. Nötig sei eine pragmatische Lösung, die zu dem bisherigen System passe und schnell zustande komme.

Frankreichs Wirtschaft wächst im 4. Quartal stärker als erwartet

Das Wirtschaftswachstum in Frankreich hat sich im vierten Quartal 2018 überraschend stabil gezeigt. Nach Angaben der Statistikbehörde Insee stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Auch im dritten Quartal hatte es mit dieser Rate zugelegt. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen nur 0,1 Prozent Wachstum prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich die Wirtschaftsleistung um 0,9 Prozent. Im Gesamtjahr verlangsamte sich das Wachstum auf 1,5 Prozent von 2,3 Prozent 2017.

Maduro bereit zu Neuwahlen und Verhandlungen mit Opposition - Agentur

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat sich für vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen, um die politische Krise in dem südamerikanischen Land zu beenden. Außerdem sei er bereit zu Verhandlungen mit der Opposition, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Mittwoch. "Es wäre sehr gut, Parlamentswahlen zu einem früheren Zeitpunkt abzuhalten, das wäre eine gute Form der politischen Diskussion", sagte Maduro demnach in einem in der venezolanischen Hauptstadt Caracas geführten Interview. Zugleich bekräftigte er seine Verhandlungsbereitschaft. "Ich bin bereit, mich mit der Opposition an den Verhandlungstisch zu setzen, damit wir über das Wohl Venezuelas sprechen können."

Spätere Öffnung von US-Behörden beeinträchtigt Fed-Sitzung nicht

Der arktische Wintereinbruch an der US-Ostküste und die in Folge spätere Öffnung von Bundesbehörden am Mittwoch hat keine Auswirkungen auf die Sitzung der US-Notenbank. Der geldpolitische Ausschuss werde sich wie geplant treffen, teilte die Federal Reserve mit.

