Zürich / Genf - Die Zuversicht der Stellensuchenden, innerhalb von drei Monaten eine neue Stelle zu finden, ist zwischen Q3 (Juli-September 2018) und Q4 (Oktober-Dezember 2018) um 18 % gewachsen, was einen neuen Rekord darstellt. Laut dem PageGroup Confidence Index waren landesweit 52 % der Bewerberinnen und Bewerber zuversichtlich, innerhalb von drei Monaten eine Stelle zu finden. Diese Zuversicht war in der Westschweiz mit 60 % bedeutend höher als in der Deutschschweiz (40 %).

Das generelle Vertrauen der Stellensuchenden in ihre berufliche Zukunft erreichte im vierten ...

