BERLIN (Dow Jones)--Unionspolitiker wenden sich gegen die britischen Forderungen, die Auffanglösung für Nordirland neu zu verhandeln. David McAllister, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament, sagte dem ZDF Morgenmagazin, dass das Abkommen zum geplanten britischen Austritt aus der Europäischen Union nicht nur ein Vorschlag der EU, sondern das Ergebnis eineinhalb Jahren harter Verhandlungen mit der britischen Regierung sei.

"Der Backstop ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Austrittsabkommens. Denn wir haben gemeinsam eine Verantwortung dafür, dass es keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt", sagte McAllister. Die als "Backstop" bezeichnete Auffanglösung ist "ein ganz wesentlicher Teil des Austrittsabkommen und es kann auch nicht zur Disposition gestellt werden."

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Katja Leikert, sagte, dass der Beschluss des Unterhauses, die Lösung für die irische Insel noch einmal nachzuverhandeln, in die Sackgasse führe. "Präzisierungen der Einigung von Ende November sind möglich, eine Neuverhandlung gerade dieses Punktes nicht. Denn die in der Politischen Erklärung vereinbarte Auffanglösung - der sogenannte Backstop - ist der einzige praktikable Weg, um eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik zu verhindern", sagte Leikert. "Premierministerin May irrt, wenn sie ihre Hoffnung auf eine Neuverhandlung dieses Punkts setzt."

January 30, 2019 03:06 ET (08:06 GMT)

