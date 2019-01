München (ots) -



Münchner brauchen für den Kauf einer Wohnung oder ein Bauvorhaben die höchsten Kredite. Und das, obwohl ihre Immobilien unter den 20 größten deutschen Städte die kleinste Wohnfläche haben. 2018 haben Verbraucher in der bayerischen Landeshauptstadt über CHECK24 Baufinanzierungen in Höhe von durchschnittlich 504.000 Euro angefragt. Im Städteranking folgt mit großem Abstand Frankfurt am Main auf Rang zwei. Bauherren brauchen dort im Schnitt 417.000 Euro von der Bank. Duisburg landet mit 213.000 Euro auf Rang 20.*



Trotz der hohen Baukreditanfragen der Münchner haben ihre Finanzierungsobjekte mit durchschnittlich 101 Quadratmetern die kleinste Wohnfläche. In Bochum sind es dagegen z. B. 150, in Wuppertal sogar 159 Quadratmeter. Ein Grund für die großen Unterschiede: In München entfallen drei Viertel der Finanzierungsanfragen auf Eigentumswohnungen, nur ein Viertel auf Häuser. In Bochum und Wuppertal ist das Verhältnis zwischen Wohnungen und Häusern fast ausgeglichen.



Bundesländer: Finanzierungsbedarf in Hamburg, Bayern und Berlin am höchsten



Im Vergleich der Bundesländer schließen Kunden aus Hamburg (384.000 Euro), Bayern (347.000 Euro) und Berlin (327.000 Euro) die höchsten Baukreditsummen ab. Im Durchschnitt aller 2018 über CHECK24 angefragten Baukredite nehmen Verbraucher 280.000 Euro auf. Am Ende des Rankings landet Sachsen-Anhalt mit 180.000 Euro.



Auch zwischen den Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede bei der Wohnfläche. Während Immobilien im Saarland im Schnitt 162 Quadratmeter bieten, sind es in Berlin nur 103. Im Durchschnitt aller Kreditanfragen haben die Objekte 145 Quadratmeter.



Bei CHECK24 bieten Baufinanzierungsspezialisten eine individuelle und persönliche Beratung



Nach der Eingabe weniger Eckdaten zum Finanzierungsvorhaben meldet sich beim jeweiligen Kunden ein persönlicher Baufinanzierungsexperte, der ihn durch das gesamte Finanzierungsvorhaben begleitet. In einer Beratung per Telefon und Internet präsentiert der Berater verschiedene Finanzierungsoptionen. Diese werden direkt auf dem Computerbildschirm des Kunden angezeigt. Im ausführlichen Gespräch werden Details und offene Fragen geklärt. Im Anschluss ermittelt der Berater aus den Produkten und Optionen von mehr als 450 Anbietern das passende Finanzierungsmodell. Auch im Anschluss daran z. B. beim Einreichen von Dokumenten hilft der persönliche Ansprechpartner jederzeit weiter.



*Datenbasis: alle 2018 über CHECK24 angefragten Baufinanzierungen, Verwendungszweck: nur Immobilienkauf und Bauvorhaben



