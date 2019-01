Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das vierte Quartal des Finanztechnologieunternehmens habe ein fortgesetzt starkes Wachstum verdeutlicht, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Unternehmen sei von einem möglichen Wachstumsrückgang in China nicht betroffen, da es keinen direkten Bezug dorthin habe. Die Voraussetzungen für ein starkes Geschäftsjahr 2019 seien gegeben./mf /ck Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 08:14 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-30/09:47

ISIN: DE0007472060