Die chinesische Notenbank senkte im Januar den Mindestreservesatz um einen Prozentpunkt, so die Analysten der Nord LB.Damit reagiere die Notenbank unmittelbar auf die sich andeutende geringere wirtschaftliche Dynamik, die sich nicht nur im eigenen Land abzeichne. Die Maßnahme sorge für mehr Liquidität im Finanzsektor und verbessere die Kreditbedingungen im Land. Die PBoC rechne mit CNY 1,5 Bio. an liquiden Mitteln, die damit frei werden könnten. Die Aktion werde partiell kompensiert durch zum Ende des Quartals auslaufende Volumina der Medium Lending Facility (MLF), so dass die zusätzliche Liquidität nach offiziellen Angaben bei insgesamt CNY 800 Mrd. liege. Die Wirkung der Senkung werde überschaubar bleiben, allerdings dürfte die Regierung die PBoC relativ bald mit größeren Stimuli sekundieren. Peking warte aber voraussichtlich das Ergebnis der aktuell wieder aufgenommenen Verhandlungen über die Handelsbedingungen mit den Vereinigten Staaten noch ab. Ein Trump-Tweet, der Anfang Januar für Optimismus gesorgt habe, stoße am aktuellen Rand auf die nüchternen Tatsachen, dass es derzeit keine wirklichen Fortschritte gebe. US Offizielle hätten zuletzt eher Pessimismus gestreut. Der 1. März, an dem der "Waffenstillstand" auslaufe, rücke langsam aber sicher näher.

