Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Seit dem 5-Jahreshoch im Oktober 2018 befindet sich die Inflationsrate in Deutschland auf dem Rückzug, nachdem vor allem die Benzinpreise zuletzt stark rückläufig waren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für die heutige Vorabschätzung der Januardaten würden die Analysten erwarten, dass die Jahresrate des Konsumentenpreisindex (CPI) bei 1,7% verharren werde, während der HVPI von 1,7% auf 1,9% gg. Vj. ansteige. Insgesamt würden die Analysten aber 2019 mit einer im Vergleich zum Vorjahr gedämpften Teuerungsrate von durchschnittlich 1,6% (2018: 1,9%) rechnen, wobei sich Basiseffekte für die Energiepreise - bei einem gleichbleibenden unterliegenden Inflationstrend - im Jahresverlauf negativ bemerkbar machen dürften. Da das Statistische Bundesamt das Basisjahr für den CPI im Januar von 2010 auf 2015 umstelle, könnten aufgrund der damit verbundenen Anpassung der Wägungsschemata jedoch noch nachträgliche Revisionen in den historischen CPI-Daten auftreten. Details hierzu würden allerdings erst bei der finalen Erhebung der Inflationszahlen Mitte Februar bekannt gegeben. ...

