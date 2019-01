Die neue Vertretung in Dongguan, China, markiert laut Strack Norma einen weiteren Schritt in dem langfristig geplanten Ausbau des Schlüsselmarktes Asien. Eine erste Vertretung besteht bereits in Hongkong unter der Leitung von Nicole Shum, der auch in Dongguan verantwortlich zeichnen wird. Nicole Shum steht den Kunden vor Ort als Ansprechpartner zur Seite. In Dongguan vertreibt Strack Norma Normalien für den Werkzeug- und Formenbau und stattet die Vertretung dafür mit einem Lager und einem Messbereich aus. Erste direkte Vertretung in Russland Um den ebenfalls wachsenden russischen Markt für Werkzeugbau zu erschließen, hat Strack Norma nun eine erste direkte Vertretung in St. Petersburg eröffnet. Die Leitung übernimmt Andrey Multatuli, der über langjährige Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung, dem Werkzeugbau, Spritzgießformen und der Blechbearbeitung verfügt. Der Gerätebau-Ingenieur wird neben Russland auch Kunden in Weißrussland und Kasachstan mit betreuen.

Den vollständigen Artikel lesen ...