Post-Aktien sind am Mittwoch mit minus 1,3 Prozent wieder unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Die Aktien seien "in Ungnade gefallen", erklärte Analyst Andy Chu von der Deutschen Bank. Er sei verwundert über die negativen Rückmeldungen vom Markt für einen seiner Favoriten für 2019, so der Experte. Kritisiert würden der zu große Optimismus des Managements, eine unkalkulierbare Profitabilität, enttäuschende Barmittelzuflüsse und die entsprechend nicht gerade günstige Bewertung, sowie Risiken durch Ergebnisschwankungen in der Sparte DHL.

Chu senkte sein Kursziel um fünf auf 31 Euro, signalisiert damit aber immer noch ein Potenzial von gut 20 Prozent./ag/mis

ISIN DE0005552004

AXC0108 2019-01-30/10:28