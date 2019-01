Siemens, der größte deutsche Industriekonzern, legt Quartalszahlen vor. Anschließend stellt sich die Führungsmannschaft um Chef Joe Kaeser auf der Hauptversammlung in der Münchner Olympiahalle den Fragen der Aktionäre. Die Ergebnisse des DAX-Konzerns fielen dabei durchwachsen aus. Was das für die Aktie bedeutet, was Anleger jetzt wissen müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...