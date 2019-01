- Heute beginnen wichtige Verhandlungsgespräche- Märkte dürften sich mit wenig Details zufrieden geben- Ergebnis könnte über Erholung oder Ausverkauf entscheidenAm Dienstag waren die Kursbewegungen an der Wall Street recht überschaubar. Die Märkte erlebten bisher eine gemischte US-Berichtssaison und vor dem heutigen FOMC-Treffen wäre auch eine weitere Wartehaltung nicht auszuschließen. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen kleinen Gewinn von 0,21% und hält sich damit im Tageschart oberhalb des 50er EMAs. Heute beginnen zudem die zweitägigen Handelsgespräche zwischen Chinas Vizeministerpräsident Liu He und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington. Nach einer Zuspitzung im Jahr 2018 haben ...

