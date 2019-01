Siemens' Start ins Geschäftsjahr ist durchwachsen. Während die Zugsparte mit dicken Auftragsplus brilliert, verliert der Elektrokonzern vor allem im Kraftwerksbereich. Seinen Zielen rennt Siemens so vorerst hinterher.

Mittelmäßig zufrieden zeigt sich Siemens zu Beginn des neuen Geschäftsjahres, startete der Elektrokonzern doch nur mit durchwachsenen Zahlen ins neue Geschäftsjahr. Starken Auftragseingängen standen im ersten Quartal Rückgänge bei Gewinn und operativem Ergebnis gegenüber, wie der Konzern kurz vor seiner Hauptversammlung in München mitteilte. Die anhaltende Krise im Kraftwerksgeschäft belasteten dabei ebenso wie sinkende Ergebnisse im Energiemanagement. "Das konnten wir schon einmal besser", sagte Siemens-Chef Joe Kaeser bei der Vorstellung der Zahlen.

Mit Blick auf die geplante Fusion der Siemens-Zugsparte mit dem französischen TGV-Hersteller Alstom gab sich Kaeser gelassen. "Es wäre für alle Beteiligten gut, wenn sie gelänge", sagte er. Allerdings, das machte der Siemens-Chef auch deutlich, werde die Fusion nicht mit aller Gewalt durchgesetzt: "Wir werden sie nicht um jeden Preis suchen", so Kaeser. Die Teams hätten ein "sehr ausgewogenes Konzept" vorgelegt, nun liege der Ball bei der EU-Kommission. Diese sieht das Zusammengehen der Hersteller von ICE und TGV mit Blick auf den europäischen Markt äußerst kritisch.

In ähnlichen Worten hatte Kaeser bereits am Wochenende auf Twitter Kritik an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager geübt, die der Fusion ablehnend gegenübersteht. Die offizielle Entscheidung fällt bis zum 18. Februar. Wenn der Zusammenschluss zum zweitgrößten Zughersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...