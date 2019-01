An den Börsen ist die Stimmung jetzt wieder besser geworden. Die Unternehmen berichten in größerer Anzahl und einige ganz besonders interessante Konzerne haben zumindest nicht enttäuscht. So etwa Apple. Der Umsatz ging zwar zurück, das sogenannte Kult-Unternehmen jedoch verdiente mit 19,97 Milliarden Euro fast genauso viel im Jahr zuvor (minimal über 20 Mrd. Euro). Das hebt die Laune.

Beim Dax (ISIN: DE0008469008) sind jetzt schon wieder Notierungen in Höhe von gut 11.200 Punkten erreicht. ... (Robert Sasse)

