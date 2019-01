Exergen Global: EXERGEN GLOBAL INTRODUCEERT "PEKO", DE REVOLUTIONAIRE OPLOSSING VOOR THERMISCH DYNAMISCH BEHEER OP BASIS VAN CONTACTLOZE SENSOREN VOOR EXTREME HITTE EN DUS UITDAGENDE EMISSIVITEIT VAN MATERIALEN.

WATERTOWN, Mass. en ZIJTAART, Nederland, Jan. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exergen Global kondigde vandaag de enige contactloze thermische dynamische managementoplossing aan die de industrie in staat stelt om een gepatenteerd koelmechanisme te combineren met een uniek emissiebeheersingsysteem om nauwkeurige, herhaalbare thermische meetresultaten te leveren in industriële omgevingen onder extreme omstandigheden, met omgevingstemperaturen tot wel 500°C.

Exergen Global's revolutionaire oplossing met de codenaam "PEKO", stelt fabrikanten in staat om industriële processen veilig te versnellen en thermische sensoren zeer dicht bij de meetdoelen te plaatsen - beide kunnen de temperatuur van de omgevingstemperatuur aanzienlijk verhogen - terwijl de verwerkingstemperaturen veilig binnen de specificaties blijven en de emissiviteit op het niveau van E=1 wordt gebracht.

"Exergen Global staat in de OEM wereld bekend om zijn eigen Sensoranics ontwerpbenadering waarin thermisch management, thermisch dynamische en technische expertise worden gecombineerd. "PEKO" is een uniek voorbeeld van hoe die aanpak eenvoudige en kosteneffectieve oplossingen kan aanreiken voor de meest ongewone en complexe uitdagingen op het gebied van thermisch beheer voor een breed scala van industrieën," aldus Bram Stelt, CEO van Exergen Global. "Omgevingswarmte en emissiviteit zijn twee van de moeilijkste problemen om op te lossen in thermisch dynamisch management, maar door het gebruik van Sensoranics gaat Exergen Global veel verder dan alleen het aanbieden van een IR-sensoroplossing voor een uitgebreide temperatuurmeting!





"PEKO"-ontwerp

De uitvoering "PEKO" bestaat uit een aluminium en roestvrijstalen afschermingssysteem bestaande uit binnenste en buitenste dubbelwandige afschermingen; de sensor is geïntegreerd in de binnenste afscherming. De aluminium buitenmantel reflecteert 80% van de omgevingswarmte en de roestvrijstalen binnenmantel beheert de overige 20% met een ventilator die de koellucht naar het sensorgebied leidt en voorkomt dat directe lampenergie de metingen beïnvloedt. De reflecterende eigenschappen van de behuizing verminderen niet alleen de warmte, maar hebben ook als bijkomend voordeel dat er een groter gezichtsveld ontstaat, wat vanuit het oogpunt van kwaliteitscontrole wenselijker is. De ventilator wordt onderdeel van het optische systeem van de sensor, waardoor de lens schoon blijft. Het ontwerp richt zich ook zeer effectief op de emissiviteit van een doeloppervlak, dat aanzienlijk kan variëren als gevolg van de materiaaleigenschappen en veranderingen in de omgevingscondities. De meeste conventionele IR-thermometers houden geen rekening met de frequente en soms aanzienlijke veranderingen in de emissiviteit van het oppervlak, wat resulteert in minder nauwkeurige temperatuurmetingen. PEKO overwint dit probleem met zijn op maat gemaakte 'Cone', een kegelvormig apparaat dat voorkomt dat omgevingsstraling het oppervlak binnendringt en reflecteert en naar de sensordetector geleidt. Door het verminderen van omgevingsreflecties en emissiviteitsschommelingen vermindert de 'Cone' de temperatuurmeetfouten met ongeveer een factor tien.







Over Exergen Corporation en Exergen Global

Exergen Corporation, de wereldwijde leider in industriële en medische niet-invasieve temperatuurtechnologie, biedt niet-invasieve temperatuurmeetapparatuur die lagere kosten, hogere nauwkeurigheid, minder invasiviteit en grotere betrouwbaarheid biedt dan ooit tevoren mogelijk was. Exergen staat bekend om zijn bekroonde temporal thermometer in de gezondheidszorg en consumentenmarkt. Het bedrijf werd opgericht door Harvard-onderzoeker Dr. Francesco Pompei, die meer dan 70 patenten bezit. Exergen Corporation is gevestigd in Watertown, Massachusetts, U.S. Exergen Global, een strategische partner van HP, is de wereldwijde leverancier van Exergen Corporation's industriële non-contact infrarode temperatuursensoren en de winnaar van de 2015 Global Frost & Sullivan Entrepreneurial Company of the Year Award).

Voor meer informatie, bezoek: www.exergenglobal.com

E-mail: office@exergenglobal.com

Of bel: + 31 413376599

Attachment