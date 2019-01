Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich Insurance Group vor den Zahlen für das vierte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 310 Franken belassen. Entscheidend sei die Frage, ob der Versicherer seine Dividende stärker steigern kann, als es die Konsensschätzungen prognostizieren, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da das Unternehmen schon kräftig an der Kostenschraube gedreht habe, müssten weitere Impulse von der Schadenquote kommen. Dies aber sei keineswegs sicher und stehe einer positiveren Einschätzung entgegen./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 13:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-01-30/11:03

ISIN: CH0011075394