Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer zunächst auf die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland, so die Analysten der Helaba.Sinkende Öl- und Benzinpreisnotierungen dürften die Gesamtteuerung gedrückt haben. Zwar sollte ein negativer Basiseffekt dafür sorgen, dass die Jahresteuerungsrate stabil bleibe, dennoch würden Inflationserwartungen wohl gedämpft. Diese seien in den vergangenen Wochen deutlich gesunken und lägen mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2017. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht vorhandener Konjunktursorgen würden Marktteilnehmer in diesem Jahr nicht mehr mit einer EZB-Leitzinserhöhung rechnen. Daran werde sich heute wohl nichts ändern, zumal das Wirtschaftsvertrauen der Eurozone unter negativem Vorzeichen stehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...