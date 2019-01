- FOMC trifft heute ersten Zinsentscheid für 2019- Deutsche VPI-Daten am frühen Nachmittag- Zahlreiche Ergebnisberichte aus den USAAm Mittwoch werden sich die Anleger vor allem auf den ersten FOMC-Zinsentscheid des Jahres konzentrieren. Händler fragen sich, ob die US-Notenbank eine ähnlich dovische Botschaft aussenden wird wie die EZB letzte Woche. Darüber hinaus wird der deutsche VPI-Bericht im Vorfeld der Veröffentlichung am Freitag für die gesamte Eurozone ein Update liefern. Zuallerletzt könnten sich die Lagerbestandsdaten der DoE als Auslöser für kurzfristige Preisschwankungen am Ölmarkt erweisen. 14:00 Uhr | Deutschland, VPI-Inflation (Januar): Der vorläufige Inflationsbericht für Januar aus dem Euroraum ist für Freitag dieser Woche geplant. Die heute veröffentlichten deutschen Werte ...

