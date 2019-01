Von Olaf Ridder

MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens-Chef Joe Kaeser sieht die Zukunft des einstigen Elektrokonzerns in der "Digitalen Industrie". Das sei das Feld, auf dem Siemens "unbedingt gewinnen" müsse, sagte er auf der Hauptversammlung in München laut Redetext. Siemens sei als einziges Unternehmen weltweit in der Lage, einen kompletten "digitalen Zwilling" von Produkten und alle Prozessen zu ihrer Erzeugung zu erstellen.

Für Kunden werde die Digitalisierung unabdingbar sein, um in Zukunft ihre Produktion effizienter zu machen und schneller neue Produkte auf den Markt zu bringen. Siemens lasse im Geschäftsbereich Digital Factory den Wettbewerb weit hinter sich. Zuletzt sei man hier doppelt so schnell gewachsen. Die Fabrikdigitalisierung ist das margenstärkste Einzelgeschäft von Siemens. Zuletzt wurde hier eine Umsatzrendite von 20 Prozent erzielt. Siemens beschäftigt inzwischen mehr als 22.000 Softwareentwickler.

Der Konzernchef warb für die von ihm angestoßene Neuordnung des Konzerns in die drei operative und drei strategische Einheiten. Aktuell sei Siemens in einer Position der Stärke. Doch werde überholt, wer angesichts der schnellen Veränderungsprozesse "zaudernd stehenbleibt".

Zur Schwäche der Siemens-Aktie, die im vergangenen Jahr nicht vom Börsengang der Siemens-Gesundheitssparte profitieren konnte, sagte Kaeser, die Kursentwicklung spiegele "den realen Wert von Siemens nicht wider". Deshalb habe der Konzern im November ein bis zu 3 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

