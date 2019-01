Seit November 2016 ist das Geschäftsklima in der Euro-Zone nicht so schlecht gewesen wie in diesem Januar. Der Rückgang war noch stärker als Ökonomen ihn erwartet hatten. In Italien ist die Stimmung besonders schlecht.

Das Geschäftsklima in der Euro-Zone hat sich im Januar den siebten Monat in Folge verschlechtert. Der entsprechende Indikator fiel von 107,4 Zählern im Dezember auf 106,2 Punkte, wie die EU-Kommission mitteilte. Es ist das niedrigste Niveau seit November 2016. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen etwas geringeren Rückgang auf 106,8 Punkte erwartet.

