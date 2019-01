Zürich - Zurich Insurance Group (Zurich) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Chisel AI, das mit seiner Arbeit darauf abzielt, die Verarbeitung unstrukturierter Datenquellen mittels künstlicher Intelligenz zu verbessern, in der ersten Zurich Innovation World Championship mit Gold ausgezeichnet wurde. Zesty.ai gewann Silber und LifeNome und Soldier.ly erhielten gemeinsam Bronze.

Das Start-up Chisel AI, das Nordamerika vertritt, gewann in Zurichs erster Innovation World Championship die Gold-Auszeichnung. Zesty.ai wurde für Nordamerika mit Silber ausgezeichnet, und LifeNome sowie Soldier.ly erhielten gemeinsam Bronze für Kolumbien beziehungsweise Australien. Die prämierten InsurTech-Unternehmen werden mit Geschäftseinheiten von Zurich zusammenarbeiten, um ihre Produkte und Dienstleistungen Zurichs Kunden in ausgewählten Ländern und Regionen zur Verfügung zu stellen. An dem im August 2018 lancierten Start-up-Wettbewerb beteiligten sich weltweit über 450 InsurTech-Start-ups.

Die Unternehmen erhielten ihre Auszeichnungen bei einer Preisverleihung an Zurichs Hauptsitz in der Schweiz. Jeder der Preisträger hat nun die Chance, ein Pilotprojekt mit den lokalen Geschäftseinheiten zu entwickeln, um seine Produkte und Dienstleistungen den Kunden der Gruppe in ausgewählten Ländern und Regionen anzubieten.

Group Chief Executive Officer Mario Greco sagte: «Die Zurich Innovation World Championship unterstreicht unsere Entschlossenheit, die besten, innovationsstärksten Talente weltweit zu finden und zu fördern. Die eingegangen Bewerbungen von Unternehmen aus Argentinien bis Australien zeigen die Bandbreite der Talente, Ideen und Menschen, die die Möglichkeit, mit Zurich zu arbeiten und von der Gruppe zu lernen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...