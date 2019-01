Unterföhring (ots) -



Halbfinale bei "Dancing on Ice": Sarah Lombardi, Sarina Nowak, John Kelly, Timur Bartels und Aleksandra Bechtel kämpfen am Sonntag, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 um den Einzug in die große Finalshow. Die Anforderungen der Jury werden vor dem Finaleinzug strenger: Für die fünf Prominenten und ihre Profi-Partner heißt es am Sonntag, eine gemeinsam gedrehte Pirouette auf dem Eis zu präsentieren.



Vergoldet wird das "Dancing on Ice"-Halbfinale vom derzeit erfolgreichsten Eistanz-Paar: Die Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot verzauberten und berührten mit ihrer Siegerkür bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im vergangenen Jahr Millionen von Menschen auf der ganzen Welt - am Sonntag laufen sie diese Kür live in SAT.1 noch einmal. Außerdem zeigen Savchenko und Massot erstmals im Fernsehen ihre exklusive Performance aus dem aktuellen Tour-Programm von "Holiday on Ice".



Diese prominenten Eistänzer und Profis treten am Sonntag live im Halbfinale an:



- Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis, dreifacher Deutscher Meister im Eistanz - Curvy-Model Sarina Nowak und David Vincour, Olympia-Teilnehmer und Profi-Eistänzer - Musik-Star John Kelly und Annette Dytrt, fünffache Deutsche Eiskunstlauf-Meisterin - Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy, mehrfache britische Eiskunstlauf-Meisterin - Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf, Profi-Eiskunstläufer



"Dancing on Ice" - sonntags um 20:15 Uhr live in SAT.1



