Zürich (awp/sda) - Das schwierige Anlagejahr 2018 ist auch an der Zürcher Pensionskasse BVK nicht spurlos vorbeigegangen: Ihre Rendite liegt bei Minus 3,5 Prozent. Der Deckungsgrad sank per Ende 2018 auf 95,1 Prozent, wie die Pensionskasse am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr lag der Deckungsgrad noch bei 100 Prozent. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...