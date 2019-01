Während die Speicherung von Daten in der Cloud als sichere Methode gilt, können Cloud-basierte Sicherheitsimplementierungen Daten weder vor Geräten mit beeinträchtigter Integrität noch vor Datenmanipulationen an der Quelle schützen. Darüber hinaus bedeutet die zentralisierte Architektur der meisten IoT-Anwendungen, dass die Ausfallsicherheit stark zu wünschen übrig lässt. Sollte die gesamte Verarbeitung aller Transaktionen nur noch in der Cloud erfolgen, könnte dadurch ein Mangel an Cloud-Ressourcen entstehen und der Geschäftsbetrieb zum Stillstand kommen.

Was ist eigentlich die Blockchain?

Blockchain ist eine neue Technologie, welche die Systemstabilität erhöht. Das Grundkonzept der Blockchain ist einfach: Es handelt sich um eine Art verteilte Datenbank, oft auch als dezentral geführtes Kontobuch (Distributed-Ledger) bezeichnet, und sie unterhält eine stetig wachsende Liste von geordneten Datensätzen. Die Medien verbinden den Begriff Blockchain mit Transaktionen, intelligenten Verträgen oder Krypto-Währungen, jedoch besitzt die Technologie ein weitaus größeres Potenzial. Deshalb ist die Blockchain von bestimmten Implementierungen wie Bitcoin und Ethereum zu trennen. Zum Beispiel verbessern Walmart und Ford mithilfe der Blockchain das Versorgungsmanagement, ohne dass dabei Krypto-Währungen eine Rolle spielen. Die Konvergenz von Blockchain und IoT steht bei vielen Unternehmen auf der Agenda. Es sind bestehende Implementierungen, Lösungen und Initiativen in verschiedenen Bereichen außerhalb des IoT und der Finanzdienstleistungen entstanden.

Welche Vorteile bietet die Blockchain

Laut IBM bietet die Blockchain gleich mehrere Vorteile. So lassen sich einerseits durch den Wegfall von Mittelsmännern und Zwischenhändlern die Kosten reduzieren und andererseits durch die Verkürzung der Abwicklungszeit von Tagen auf Sekunden die Transaktionen beschleunigen. Zudem kommt es zu einem Vertrauensaufbau zwischen den Parteien und Geräten durch Blockchain-Kryptographie und zur Reduzierung des Risikos von Kollusionen und Manipulationen.

Um all diese Vorteile erreichen zu können vertritt IBM die Ansicht, dass alle Geräte in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...