Ein Nachmittag mit Mike Singer, eine Reise nach Lappland und ein Besuch beim Casting von "Dein Song" - das alles erwartet die "KiKA-LIVE"-Zuschauer im Februar. Die Moderatoren Jess und Ben reisen jeden Monat quer durch Deutschland und um die Welt, checken aktuelle Trends im Bereich Musik, Mode und Lifestyle und fordern sich immer wieder gegenseitig heraus. "KiKA LIVE" zeigt KiKA montags bis donnerstags und sonntags um 20:00 Uhr.



Jess und Ben reisen vom 4. bis 7. Februar durch Lappland: Im kalten Norden Europas gibt es für die beiden Moderatoren einiges zu entdecken: Bei einem Rentierschlittenrennen, Schneefestival und der Beobachtung der Polarlichter vergessen Jess und Ben die eisigen Temperaturen im schwedischen Lappland.



Jess zockt mit Mike Singer am 13. Februar: In Berlin trifft Jess den sympathischen Sänger Mike Singer. Dort erfährt sie nicht nur alles über sein neues Album, sondern auch über sein Hobby: Zocken. Gemeinsam verbringen die beiden einen Nachmittag an der Spielkonsole.



Ben frittiert mit CrispyRob am 21. Februar: Ben trifft CrispyRob, den YouTuber des geschmolzenen Käses und der frittierten Lebensmittel. In der Küche experimentieren die beiden Hobby-Köche und finden heraus, dass man fast alles frittieren kann.



Ben besucht am 25. Februar das Casting von "Dein Song": Zum Start der elften Staffel schaut sich Ben beim Casting des Komponistenwettbewerbs um und trifft viele der jungen Songwriter. Wer die Jury überzeugt, ist bei "Dein Song" (ZDF) ab dem 25. Februar um 19:25 Uhr bei KiKA zu sehen.



Jess am Set von "Ostwind" am 27. Februar: Der vierte Ostwind-Film "Ostwind - Aris Ankunft" startet bald in den Kinos und Jess ist bei den Dreharbeiten dabei. Am Set beobachtet sie die 13-jährige Hauptdarstellerin Luna Paiano bei einer Filmszene und lernt die Arbeit einer Pferde-Maskenbildnerin kennen.



"KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und sonntags um 20:00 Uhr.



