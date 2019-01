Baierbrunn (ots) -



Stärken und Ressourcen bündeln - gemeinsam neuartige digitale Lösungen für den Apothekenmarkt entwickeln: Das ist das erklärte Ziel der im Dezember 2018 ins Leben gerufenen Initiative "PRO Apotheke vor Ort" ("PRO AvO"), zu der sich die fünf namhaften Unternehmen BD Rowa Germany GmbH, GEHE Pharma Handel GmbH, NOVENTI Group, Sanacorp sowie die Wort & Bild Verlagsgruppe zusammengeschlossen haben.



Ab 31. Januar spielen die fünf starken Partner gemeinsam die emotionale und hochprämierte Apothekenkampagne "Danke, Apotheke" auf verschiedenen Kanälen aus: Der Spot wird im TV und auf Social Media ausgestrahlt. Zusätzlich beliefert Sanacorp die Apotheken mit eigenen Werbe-Aufstellern. BD Rowa integriert den Spot in die Werbeschleife auf ihren Apotheken-Screens und erreicht somit über 1,5 Millionen Apothekenkunden deutschlandweit. GEHE und Sanacorp verteilen 650.000 "Danke, Apotheke"-Postkarten an die Apotheken. Die NOVENTI Group wird den Spot auf ihren APO-TIPP Kunden-Monitoren aufmerksamkeitsstark in den deutschen Apotheken platzieren.



"Das Ziel unserer neu gegründeten Initiative ist es, die Apotheken vor Ort zu stärken. Die Aufklärungs-Kampagne 'Danke, Apotheke' zeigt Endkunden, Patienten sowie der Politik auf überzeugende Weise die vielfältigen Leistungen der Apotheke vor Ort für die flächendeckende Arzneimittelversorgung, die menschlich, nahbar und rund um die Uhr gelebt wird", sagt Dr. Peter Schreiner, Vorsitzender der GEHE-Geschäftsführung.



"Alle PRO AvO-Partner haben sich sofort bereit erklärt, die Kampagne zu unterstützen und so die im Gesundheitsbereich überaus wichtigen Themen der persönlichen Beratung, der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit auf all ihren zur Verfügung stehenden Kanälen zu zeigen", so Peter Menk, Geschäftsführer der Initiative PRO AvO.



Die Kampagne "Danke, Apotheke" zeigt authentisch und emotional die unverzichtbaren Leistungen der Apotheken in der Arzneimittelversorgung. "Danke, Apotheke" wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter die Superbrands®-Auszeichnung für hervorragende Markenführung und der Sonderpreis des expopharm-Medienpreises (weitere Infos unter www.danke-apotheke.de).



Zur Initiative PRO AvO:



Die derzeitigen Unterstützer der Initiative "PRO AvO" sind BD Rowa Germany GmbH, GEHE Pharma Handel GmbH, NOVENTI Group, Sanacorp eG und die Wort & Bild Verlagsgruppe. Ziel der Initiative ist es, in einem engen Zusammenspiel mit weiteren Teilnehmern, Verbänden und Apothekern ein Konzept zu erstellen, das den Apothekern die Möglichkeit eines gemeinsamen Standards gibt, sei es als Marktplatz, Plattform oder nur einer speziellen Anwendung. Die Bündelung der hierfür notwendigen Ressourcen ist dabei der chancenreichste Weg für die Patientinnen und Patienten in Deutschland.



Information zu den fünf Partnern (in alphabetischer Reihenfolge):



BD Rowa steht für innovative und zuverlässige Produkte rund um die Arzneimittellogistik. Als Vorreiter im Bereich Automatisierung und Digitalisierung entwickelt und fertigt das Unternehmen am Hauptsitz Kelberg (Deutschland) Lösungen für Apotheken, Krankenhäuser, die pharmazeutische Industrie und Blisterzentren. Weltweit engagieren sich 800 Mitarbeiter für die kompetente und zuverlässige Betreuung der Kunden. Rowa gehört zum globalen Medizintechnikunternehmen Becton Dickinson (BD). Die gemeinsame Vision: die Gesundheitsversorgung sicher und zukunftsfähig zu gestalten.



Das pharmazeutische Großhandelsunternehmen GEHE Pharma Handel GmbH ist ein Tochterunternehmen von McKesson Europe. Aus 18 Niederlassungen beliefert GEHE täglich bundesweit Apotheken mit Arzneimitteln und trägt damit zur sicheren Arzneimittelversorgung in Deutschland bei. Über die Apotheken-Kooperation "gesund leben", die mit 2.100 Mitgliedern und über 60 Industriepartnern die führende Apotheken-Kooperation Deutschlands ist, unterstützt der Stuttgarter Pharmahändler seine Kunden mit Dienstleistungen in Apothekenmanagement und -marketing.



Die NOVENTI Group ist marktführend im digitalen Gesundheitsmarkt in Deutschland und Europas größtes Abrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die NOVENTI Group vereint zahlreiche eigenständige Einzelgesellschaften mit einer Gemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, sonstige Leistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Sie bietet neben Finanzierungssicherheit die Netzwerk-Plattform, die den wichtigen unternehmensüber-greifenden Know-how-Transfer fördert. Daneben agieren die Einzelgesellschaften in ihrem operativen Geschäftsbetrieb unabhängig. Der Konzernumsatz beläuft sich auf ca. 156 Millionen Euro. Über 1.900 Mitarbeiter tragen zum Erfolg der gesamten NOVENTI Group bei. Dazu zählt auch die wiederholte Auszeichnung als "Great Place to Work".



Die Sanacorp steht mit ihren Gesellschaften für einen im operativen Geschäft erzielten Jahresumsatz von 4,5 Milliarden Euro in 2017 und ist eines der größten apothekerbestimmten Pharma-Großhandels-unternehmen in Deutschland. Mit rund 3.000 Mitarbeitern in 17 Niederlassungen sorgt das Apothekerunternehmen dafür, dass ca. 7.500 Apotheken im gesamten Bundesgebiet rund um die Uhr sicher und zuverlässig mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten beliefert werden. Darüber hinaus bietet die genossenschaftliche Apothekenkooperation "mea® - meine apotheke" den Mitgliedern attraktive Vermarktungsaktionen. An der Spitze der Unternehmensgruppe steht die Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung und damit alle Mitglieder der Apothekergenossenschaft. Das Unternehmen setzt sich nachdrücklich für die Stärkung der inhabergeführten Individualapotheke in Deutschland ein.



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen fast 22 Millionen Leser*, die Online-Plattformen erzielen über 20 Millionen Visits** monatlich. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.240.287 laut IVW IV/2018), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 665.825), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.174.250), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.708.567), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.110), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.395.550) und das HausArzt-PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 389.200).



