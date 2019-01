Die türkische Zentralbank hat ihre Inflationsprognose für 2019 leicht auf 14,6 Prozent gesenkt. Zuvor hatte sie bei 15,2 Prozent gelegen. Im Jahr 2020 wolle die Türkei eine einstellige Teuerungsrate von 8,2 Prozent erreichen, sagte der Chef der türkischen Zentralbank, Murat Cetinkaya, am Mittwoch in Ankara. Damit liegen die Inflationserwartungen noch deutlich höher als das mittelfristige Ziel der Zentralbank von fünf Prozent.

Die Türkei kämpft seit langem mit stark steigenden Preisen. Im November fiel die Inflationsrate zum ersten Mal seit Monaten wieder. Im Dezember erreichte die Inflation einen Wert von 20,3 Prozent. Im Oktober war die Teuerungsrate zum ersten Mal seit 15 Jahren auf über 25 Prozent geklettert.

Im Sommer hatte unter anderem ein Zerwürfnis mit den USA zu einer Währungskrise in der Türkei geführt. Inzwischen hat sich die Türkische Lira wieder leicht erholt. Ende März stehen in der Türkei Kommunalwahlen an. Die wirtschaftliche Lage ist eines der Hauptthemen./jam/DP/bgf

AXC0145 2019-01-30/12:13