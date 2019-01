BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat einen Gesetzesentwurf für mehr Sicherheit in der Medikamentenversorgung auf den Weg gebracht und damit Konsequenzen aus den jüngsten Arzneimittelskandalen gezogen. Nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll der Bund künftig bei Arzneimittelrückrufen und den Kontrollen der Hersteller in Drittstaaten mehr Befugnisse bekommen. Außerdem soll die Arzneimitteltherapie und Arneimittelherstellung stärker kontrolliert werden, um die Patientensicherheit zu verbessern. "Arzneimittel sollen den Patientien helfen und nicht schaden", sagte Spahn.

Die Maßnahmen sind eine Reaktion auf mehrere Arzneimittelskandale, die in jüngster Zeit an die Öffentlichkeit geraten sind. Daher sollen die Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder verbessert, Rückrufkompetenzen erweitert und unangemeldete Inspektionen erhöht werden. Das Ministerium verwies auf den Fall des in Brandenburg ansässige Groß- und Parallelhändler Lunapharm, der von einer griechischen Apotheke hochpreisige Krebsarzneimittel bezogen haben soll, die zuvor mutmaßlich in griechischen Krankenhäusern gestohlen worden waren. Danach brachte Lunapharm die Medikamente in Deutschland in den Verkehr. Laut Gesundheitsministeriums seien bei illegalen Vertriebswegen ein qualitätsgesicherter Transport sowie sachgerechte Lagerungsbedingungen nicht sichergestellt.

In einem anderen Fall war der blutdrucksenkende Wirkstoff Valsartan in mehreren Präparaten verunreinigt worden und musste zurückgerufen werden. Für ähnliche Fälle von Produktmängeln wird es nach dem neuen Gesetz in Zukunft für Krankenkassen Regressansprüche gegenüber pharmazeutischen Unternehmen geben. Für Versicherte fällt die Zuzahlung bei Neuverordnungen weg. Ausserdem war im Herbst 2016 bekannt geworden, dass in einer Bottroper Apotheke Krebsarzneimittel vorsätzlich durch einen Apotheker falsch deklariert beziehungsweise mit zu wenig Wirkstoff hergestellt und verkauft worden waren. Als Konsequenz aus dem Fall werden nun unangemeldete Inspektionen erhöht sowie der Wareneingang- und ausgang genauer kontrolliert.

Das Gesetz sieht ausserdem vor, dass Heilpraktiker in Zukunft eine behördliche Erlaubnis für die Herstellung verschreibungspflichtiger Arzneimittel einholen müssen. Zuvor waren drei Krebspatienten verstorben, nachdem sie von einem Heilpraktiker ein selbst hergestelltes Arzneimittel bekommen hatten. Das Gesetz solle Mitte des Jahres in Kraft treten.

