Basel, Zug und Rotkreuz (ots) - Der Medikamentenmarkt in der

Schweiz umfasste 2018 zu Fabrikabgabepreisen ein Volumen von fast 6

Milliarden Franken. Das sind 2.2% mehr als im Vorjahr. Der im

Vergleich zu den Vorjahren geringere wertmässige Zuwachs ist

insbesondere auf die signifikanten Preissenkungen des Bundesamts für

Gesundheit (BAG) und das schwächere Wachstum durch neue Medikamente

zurückzuführen. Die Menge der verkauften Packungen nahm um 0.8% zu,

liegt aber unter dem Niveau von 2016.



2018 wurden in der Schweiz gemäss der von IQVIA - einem globalen

Anbieter von Informationen, innovativen Technologielösungen und

Serviceleistungen im Gesundheitswesen - bei Pharmaunternehmen,

Grossisten, Ärztelieferanten und Versandapotheken erhobenen Daten zu

Fabrikabgabepreisen Medikamente im Wert von knapp 6 Milliarden

Franken verkauft. Damit ist der Pharmamarkt 2018 wertmässig um 2.2%

gewachsen. Dies entspricht im Vergleich zu den Vorjahren nur rund der

Hälfte des Wachstums (2017: 4.4%, 2016: 4.8%). Grund für das

geringere Wachstum sind die wieder aufgenommenen

Preisüberprüfungsrunden der kassenpflichtigen Medikamente. Es gab

keine relevante Mengenausdehnung im Pharmamarkt Schweiz. Die Zahl der

verkauften Packungen hat im Vergleich zu 2017 mit 0.8% zwar leicht

zugenommen und lag bei rund 187 Millionen verkauften Einheiten und

somit unter dem Volumen von 2016.



Preissenkungen wirken sich auf den Pharmamarkt aus



2017 wurden die regulären Preissenkungsrunden wieder aufgenommen,

wobei bis Ende 2018 bereits zwei Drittel der kassenpflichtigen

Medikamente überprüft wurden. Gemäss BAG wurden damit bisher

jährliche Einsparungen von 325 Mio. Franken erzielt; prognostiziert

waren 180 Mio. Franken über alle drei Jahre. Bei der

Preisüberprüfungsrunde 2017 wurde als erste Gruppe die

Krebsmedikamente, bei denen in den vergangenen Jahren zahlreiche

Innovationen auf den Markt kamen, überprüft und die Preise vieler

Präparate per 1. Januar oder 1. Februar 2018 teils massiv gesenkt.

Dies hat zu einem deutlich geringeren wertmässigen Wachstum im

Medikamentenmarkt im Jahr 2018 geführt. Die Preisüberprüfungsrunden

werden in den kommenden Jahren zu weiteren Einsparungen führen, die

sich dämpfend auf das Wachstum des Pharmamarkts auswirken werden.

Ernst Niemack, Geschäftsführer vips Vereinigung Pharmafirmen in der

Schweiz sagt dazu: «Die Pharmaindustrie leistet einen wichtigen

Beitrag zur Dämpfung der Gesundheitskosten. Dabei ist zentral, dass

alle Patientinnen und Patienten auch künftig rasch von neuen und

wirksameren Therapien profitieren. Gerade in diesem Bereich gibt es

jedoch Handlungsbedarf.»



Wachstum bei den Krebsmedikamenten



Das wertmässigste stärkste Wachstum von 10.1% verzeichneten im

Jahr 2018 die Krebsmedikamente. Grund dafür sind Neueinführungen von

innovativen und wirksameren Medikamenten mit einem Mehrnutzen für die

Patientinnen und Patienten. Neben den Onkologika ist auch der Umsatz

von Medikamenten gegen Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose

überdurchschnittlich gewachsen (+5.9% zum Vorjahr). «Die wachsende

Zahl an wirksameren und innovativen Therapien sind gute Neuigkeiten

für Patientinnen und Patienten. Allerdings ist der Erstattungsprozess

gerade bei innovativen Therapien unbefriedigend. Die in der

Verordnung festgelegte 60-Tage Regelung wird nur noch in wenigen

Fällen eingehalten und Patienten können so nur verzögert von

hochwirksamen innovativen Medikamenten profitieren», sagt René

Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma.



Generika überholen patentabgelaufene Originale



Mengenmässig sind Generika im Jahr 2018 um 7.4% gewachsen und

haben damit die patentabgelaufenen Originale überholt. Der

Generikamarkt umfasste im vergangenen Jahr ein wertmässiges Volumen

von 719 Millionen Franken oder 14.3% des kassenpflichtigen Markts.

Der gesamte generikafähige Markt, bestehend aus Generika,

patentabgelaufenen Originalpräparaten und patentabgelaufenen

Medikamenten, von denen es aber keine Generika gibt, umfasste ein

Volumen von rund 1.94 Milliarden Franken (+1.8%). Er machte damit

wertmässig rund 38.7% des gesamten kassenpflichten Markts aus. Der

Anteil der patentgeschützten Medikamente belief sich auf 50.1%.

Mengenmässig kommen heute drei Viertel aller Medikamentenpackungen

aus dem generikafähigen Markt.



