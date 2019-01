Der chinesische Onlinehändler Alibaba wird an diesem Mittwoch seine jüngsten Quartalszahlen präsentieren. Im November bereits senkte Alibaba seine Umsatzprognose, trotz eines neuen Verkaufsrekords am 11. November beim so genannten Singles Day. Anleger dürften nun gespannt sein - auch wie der Handelsriese der sinkenden Nachfrage in China begegnen will. Laut der Asian Review hat man bei Alibaba vor allem eine Idee.

Digitalisierung des Eizelhandels

Der chinesische E-Commerce-Marktführer ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...