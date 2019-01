BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat auf künftig verstärkte Aufgaben für den deutschen Zoll wegen des britischen Ausscheidens aus der EU verwiesen, und sich überzeugt gezeigt, dass dieser auch auf einen möglicherweise ungeregelten Brexit vorbereitet ist. "Dass der Zoll in Zukunft gebraucht wird, und dass wir dazu noch mehr tun müssen, das ergibt sich aus vielem, was wir derzeit beobachten können", sagte der Finanzminister beim Gewerkschaftstag der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft.

Im Zusammenhang mit dem Brexit würden dem Zoll "früher oder später ganz neue Aufgaben" zuwachsen, und mit dem Austritt werde die Bedeutung der offenen Grenzen deutlich. "Wir ahnen die Schwierigkeiten, die entstehen, nicht nur für das Vereinigte Königreich, sondern auch für uns alle, wenn das anders wird", sagte Scholz. "Trotzdem bin ich ziemlich sicher, dass wir das hinbekommen, und zwar sowohl, wenn es geregelt, wie wenn es leider ungeregelt passiert", betonte der Finanzminister.

Man werde der Bevölkerung und den Unternehmen sagen können: "Am Zoll liegt es nicht, wenn es schwierig wird." Die Vorbereitungen seien getroffen, es sei an alles gedacht worden. Scholz verwies in seiner Rede zudem darauf, dass Stück für Stück 6.000 neue Stellen beim Zoll geschaffen werden sollten. Man werde aber auch über "neue Methoden und neue Techniken" nachdenken. Er hob auch die Bedeutung einer Bekämpfung von Schwarzarbeit hervor. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit solle mit einem neuen Gesetz "all die Befugnisse bekommen, die sie schon immer gebraucht hat", sagte Scholz.

