Betroffen von der Stellenverlagerung seien die Bereiche Personal, IT, Einkauf und Finanzen, wie Merck der DPA mitteilte. Das Unternehmen will diese Dienste jeweils an verschiedenen Orten bündeln und standardisieren, um Kosten zu sparen. Daher plant das Unternehmen bis 2021 insgesamt 250 Stellen von Darmstadt an die Service-Zentren in Breslau (Polen), Manila (Philippinen), Montevideo (Uruguay) und Bangalore (Indien) zu verlegen. Der Umbau solle sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...