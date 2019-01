Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will ab April im Vorfeld von geldpolitischen Sitzungen des EZB-Rats die Erwartungen gut informierter Marktteilnehmer zum geldpolitischen Kurs der EZB abfragen. Nach ihrer Mitteilung soll der "Survey of Monetary Analysts" acht Mal jährlich unter noch auszuwählenden Mitgliedern der so genannten Marktkontaktgruppen der EZB angestellt werden. Veröffentlicht werden die Ergebnisse erst nach einer Pilotphase, die sieben Ratssitzungen umfassen und voraussichtlich Anfang 2020 enden wird - und zwar voraussichtlich erst nach der betreffenden Ratssitzung.

Erfragt werden laut EZB die Erwartungen zu allen konventionellen und nicht-konventionellen geldpolitischen Instrumenten. Der EZB-Rat selbst ist nicht in die Umfrage einbezogen, sie wird von Mitarbeitern des EZB-Stabs angestellt. Die Umfrageteilnehmer aus den Kontaktgruppen für den Geld-, Anleihe- und Devisenmarkt sollen nach Marktrelevanz, geografischer Herkunft und danach ausgesucht werden, dass ihre Bank an den Märkten aktiv ist, für die die Umfrage relevant ist.

Sie sollen sich verpflichten, auch an künftigen Umfragen teilzunehmen. Die Zusammensetzung des Personenkreises und der Fragebogen werden veröffentlicht. Die EZB will mit der neuen Umfrage ihre Erkenntnisse aus der Analyse von Marktpreisen mit in Umfragen erhobenen Ergebnissen ergänzen. Umfragen werden auch von Nachrichtenagenturen und Zeitungen angestellt. Bei den Mitgliedern der Marktkontaktgruppen handelt es sich allerdings um besonders gut informierte Analysten, die mit der EZB in ständigem Kontakt stehen.

January 30, 2019

