Die Hamburger SV Fußball AG (HSV) will erneut am KMU-Bondmarkt einnetzen. Hierfür plant das Bundesliga-Urgestein und jetziger Zweitligist die Ausgabe der HSV-Anleihe 2019/26 im anpeilten Zielvolumen von bis zu 17,5 Mio. EUR mit attraktivem Kupon von 6,0% p.a. und einer maximalen Laufzeit von sieben Jahren. Vor dem öffentlichen Angebot steht zuvor ein Anleihetausch an. Der neue nicht nachrangige, unbesicherte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...