Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor den Folgen eines ungeregelten Brexit gewarnt. Er habe große Sorgen, dass ein ungeregelter Ausstieg Großbritanniens aus der EU Ende März zu "erheblichen wirtschaftspolitischen Verwerfungen" führen könne, sagte Altmaier am Mittwoch in Berlin.

Ein ungeordneter Ausstieg werde Großbritannien härter treffen, aber die deutsche Wirtschaft exportiere in starkem Maße ins Vereinigte Königreich. Die Bundesregierung werde alles dafür tun, um einen ungeregelten Brexit zu verhindern, dafür müssten die nächsten Tage genutzt werden.

Das britische Parlament hatte sich am Dienstag mehrheitlich dafür ausgesprochen, das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen wieder aufzuschnüren. Erwartet wird, dass Premierministerin Theresa May dafür in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen wird. Sie will dort erreichen, dass die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Abkommen gestrichen und durch "alternative Regelungen" ersetzt wird. Die EU hat das jedoch bereits abgelehnt./hoe/DP/fba

AXC0156 2019-01-30/12:56