Die Europäische Zentralbank (EZB) will künftig vor jeder geldpolitischen Ratssitzung Fachleute zu ihren Markterwartungen befragen. Starten soll die neue Umfrage mit dem Titel "Survey of Monetary Analysts" im April, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Erhebung wird durch den Mitarbeiterstab durchgeführt und soll der Informationsgewinnung dienen.

Da es jährlich acht geldpolitische Ratssitzungen gibt, wird es auch acht Befragungen pro Jahr geben. Nach einer Testphase sollen die Umfrageergebnisse veröffentlicht werden. Geplant ist dies aber erst nach sieben Testrunden, also erst für kommendes Jahr.

Die Umfrage ergänzt eine bestehende Befragung der Notenbank mit dem Titel "Survey of Professional Forecasters". In dieser Umfrage, die vierteljährlich durchgeführt und veröffentlicht wird, werden Fachleute unter anderem nach ihren Wachstums- und Inflationserwartungen befragt./bgf/jkr/jha/

