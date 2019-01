Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Essenslieferdienst sei in vielen seiner Märkte vorne, in Asien aber scharfem Wettbewerb ausgesetzt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies rechtfertige zum Teil die steigenden Investitionen. Mit ihren Umsatzschätzungen liege sie am oberen Ende der Unternehmensziele. Der Weg zur Profitabilität sei aber unsicher, was sie an einer positiveren Einschätzung hindere. Malek bevorzugt die Papiere der Konkurrenten Just Eat und Takeaway.com, die sie mit "Top Pick" beziehungsweise "Outperform" einstuft./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-01-30/13:00

ISIN: DE000A2E4K43