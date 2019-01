Frankfurt - Für die Schwellenländer war 2018 ein herausforderndes Jahr. In diesem Jahr besteht nun die Aussicht, dass Belastungsfaktoren wie die restriktivere US-Geldpolitik, die Aufwertung des US-Dollars, der Handelskonflikt sowie hausgemachte Probleme der Emerging Markets etwas abklingen. In Kombination mit der jüngsten Preiskorrektur an den Kapitalmärkten der Emerging Markets erscheint die Ausgangslage für Investitionen wieder verbessert.

Die Weltwirtschaft wächst 2019 langsamer

Eine schwächere Welthandelsdynamik und viele länder- und sektorspezifische Faktoren belasten allerdings die Weltwirtschaft. Bei nationaler Preisbereinigung und konstanten Wechselkursen erwarten wir eine Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums von 3 Prozent im Vorjahr auf 2,7 Prozent im Jahr 2019.

Die Risiken bleiben angesichts der politischen Unsicherheitsherde wie etwa dem Handelskonflikt, dem gespaltenen US-Kongress und dem Brexit hoch. Jedoch gibt es auch stabilisierende Effekte, die ein Abgleiten in eine Rezession im Jahr 2019 unwahrscheinlich machen. So wird die Binnenkonjunktur in den USA und Europa von robusten Arbeitsmärkten mit steigender Beschäftigung und steigenden Reallöhnen getragen. Zudem stemmt sich China mit geld- und fiskalpolitischen Massnahmen gegen einen Konjunktureinbruch.

Die jüngsten Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen für die Emerging Markets eine leichte Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im Jahr 2019 von 4,6 Prozent auf 4,5 Prozent. Eine vergleichsweise moderate Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr, als die Prognose zunächst bei 4,9 Prozent lag, tatsächlich aber nur 4,6 Prozent erreicht wurden. Ein ähnliches Bild zeigt sich mit Blick auf die Entwicklung des Gewinnwachstums auf der Aktienseite. Zudem wird in Indien, Brasilien und Südafrika sogar eine leicht höhere Wachstumsdynamik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...