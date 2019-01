Madrid - Die spanische Grossbank Santander hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte in Brasilien und im Heimatmarkt deutlich mehr verdient. Sorge bereitete nur der starke Euro, der vor allem in Südamerika einen Teil der dort erzielten Gewinne aufzehrte. Zudem ging das Ergebnis in Grossbritannien zurück. Die Bank will darüber hinaus so schnell wie möglich das Debakel um den gescheiterten Wechsel an der Spitze abhaken und Anfang April in London die Strategie für die kommenden Jahre vorzustellen.

Mit ihrer bisherigen Strategie einer breiten regionalen Aufstellung in vielen Ländern ist die Santander in den vergangenen Jahren gut gefahren. So verdiente die Bank im vergangenen Jahr mit 7,8 Milliarden Euro 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertraf die mit einem Börsenwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...