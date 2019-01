Paris - Mehrheitlich im Plus haben sich die europäischen Aktien zur Wochenmitte präsentiert. An wirklich positiven Impulsen mangele es jedoch weiterhin, hiess es am Markt. "Nichts wirkliches Positives in Sachen Brexit, wieder Sand im Getriebe in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und lediglich gemischte Zahlen in der laufenden Berichtssaison - damit ist weiterhin Zurückhaltung an den Börsen angesagt", kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Der EuroStoxx 50 fiel zuletzt um 0,07 Prozent auf 3151,12 Punkte, nachdem er am Vortag um rund 0,5 Prozent angezogen hatte. Der Pariser Cac 40 stieg am Mittwoch um 0,47 Prozent auf 4951,37 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann 1,01 Prozent auf 6903,18 Zähler.

Mit Blick auf die US-Notenbanksitzung am Abend lautet die entscheidende Frage für den Markt: Steht die Federal Reserve (Fed) vor einer möglicherweise längeren Zinserhöhungspause? Hochrangige Notenbankvertreter, allen voran Fed-Chef Jerome Powell, haben ein solches Vorgehen bereits nahegelegt.

Das Ringen um eine Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China wird derzeit von der US-Anklage des chinesischen Telekomausrüsters Huawei überschattet. Hochrangige Delegationen wollen an diesem Mittwoch ...

