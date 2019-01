Hitzewelle und Fußball-WM befeuerten den Bierdurst und bescherten Brauereien Absatzrekorde. Doch ein Selbstläufer war 2018 dennoch nicht. Von den Top-15-Biermarken konnten lediglich acht das positive Umfeld nutzen.

"Der Wettergott ist der beste Bierverkäufer", lautet ein Sprichwort in der deutschen Brauzunft. Und Petrus machte im vergangenen Jahr Überstunden und zog nahezu alle Register. Allerdings war nach Einschätzung der in Frankfurt beheimateten Radeberger-Gruppe mit Marken wie Radeberger, Jever, Sion, Ur-Krostitzer oder Henninger nicht alles Gold, was glänzt: "Es stimmt, wettermäßig hätte es für uns Brauer nicht besser laufen können: Das waren ideale Voraussetzungen", sagt Niels Lorenz, Sprecher der Geschäftsführung. Doch: "Nach den Superlativen, mit denen sich die Branche geradezu überschlug, ist am Jahresende trotzdem nur ein überaus zartes Wachstum im Inlands- wie im Gesamtbiermarkt geblieben. Die Jubelmeldungen erweisen sich damit als viel Lärm um (fast) nichts ..."

Damit nicht genug. Vergleicht man die abgesetzten Mengen 2018 nicht mit dem ausgesprochen schwachen Vorjahr, sondern den Absätzen 2016, haben die deutschen Brauer sogar maßgeblich Absatz verloren, rechnet Lorenz vor. Für das vergangene Jahr bleibt nach einem katastrophalen Dezember ohnehin nur noch ein schmalbrüstiges Plus von rund 0,6 Prozent hängen.

Gegenüber 2016 verlor die Branche in der Tat knapp zwei Prozent Absatzvolumen, von knapp 96 auf gut 94 Millionen Hektoliter. Für den Chef der größten deutschen Braugruppe ist dies ein klares Zeichen: "Wenn es der deutschen Brauwirtschaft nicht gelingt, unter Idealbedingungen eine bessere Marktperformance abzuliefern, lässt das nichts Gutes für die kommenden Jahre ahnen." Und ein verbales Abwatschen für die Kollegen etwa in Erding (Erdinger), Wernigerode (Hasseröder) oder Bitburg (Bitburger). Denn unter den Top-15-Biermarken in Deutschland finden sich trotz Fußball-WM und Supersommer unter dem Strich nur acht Marken, die besser als die Gesamtbranche abschnitten.

Den größten prozentualen Schluck aus der Pulle nahm Ur-Krostitzer. Um süffige neun Prozent legte die Radeberger-Marke auf Platz 14 der Marken-Hitliste des Branchenmagazins Inside zu. Die größte Schlappe musste ausgerechnet das Aushängeschild der Radeberger-Gruppe hinnehmen - eben Radeberger: auf Platz zehn liegend stand ein Minus von gut elf Prozent zu Buche. Das war laut Inside damit auch das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...